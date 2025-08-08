Sénégal : La liste des 12 Lions connue pour l’AfroBasket

L’annonce de la sélection sénégalaise pour l’AfroBasket 2025 a surpris plus d’un, et pas seulement les supporters. Parmi les réactions les plus commentées, celle de Babacar Sané, absent de la liste, a retenu l’attention. Sur ses réseaux sociaux, l’ailier a laissé transparaître son étonnement, écrivant : « That’s crazy Good luck to y all tho ». Une phrase courte, mais révélatrice, qui rappelle que derrière chaque choix tactique se cache un mélange d’espoir, de déception et de concurrence acharnée.

Une sélection calibrée pour le secteur intérieur

Le sélectionneur Desagana Diop a visiblement misé sur la densité physique et la complémentarité dans la raquette. Le quatuor Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara et Ibou Dianko Badji constitue une armature athlétique destinée à peser des deux côtés du terrain. L’intégration d’Ibrahima Fall Faye et Ibrahima Diallo renforce encore ce secteur, donnant au Sénégal une palette défensive et offensive plus variée que lors des dernières compétitions.

Ce choix d’empiler les options intérieures pourrait s’avérer décisif face aux nations africaines dont le jeu repose sur la domination physique près du cercle.

Des meneurs et arrières au profil complémentaire

Sur les lignes arrières, Jean-Jacques Boissy, Brancou Badio et Abdou Karim Mané auront la responsabilité de dicter le tempo et de trouver les bons angles pour exploiter la puissance de leurs intérieurs. Babacar Diallo, Makhtar Guèye et Pape Moustapha Diop apporteront l’adresse extérieure et la polyvalence nécessaire pour élargir le jeu. Ce groupe, bien que privé de Sané, possède des profils capables de multiplier les options offensives et de maintenir une pression constante en défense.

Le parcours des Lions débutera le 12 août face à l’Ouganda, se poursuivra le 14 août contre l’Égypte avant de se conclure le 16 août face au Mali. Trois rencontres en cinq jours, avec peu de marge pour l’erreur. L’objectif reste inchangé : décrocher un titre continental qui échappe au Sénégal depuis 1997.

Les joueurs savent qu’ils portent non seulement l’espoir d’un groupe, mais aussi celui d’un pays tout entier. Les choix de Desagana Diop, audacieux et discutés, seront jugés à l’aune des résultats. Si la stratégie fonctionne, elle pourrait effacer vingt-huit années d’attente et replacer le Sénégal sur le trône du basketball africain.