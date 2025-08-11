Sénégal : L’ancien parti au pouvoir, APR, clarifie sa position sur de prochaines enquêtes

Macky Sall | SEYLLOU / AFP

La publication récente d’une réponse officielle du ministère de la Justice, relayée par le fondateur de l’IZI (Initiative Zéro Impunité), a marqué un tournant dans un dossier qui stagnait depuis des mois. Dans un courrier daté du 1ᵉʳ août, le garde des Sceaux a confirmé avoir reçu, via le directeur de cabinet du président de la République, la lettre ouverte adressée par Pape Abdoulaye Touré au nom des victimes des violences politiques de mars 2021 à mars 2024. Le ministre a indiqué avoir saisi le procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour enclencher des poursuites concernant les faits évoqués dans la requête, signalant ainsi le début concret d’une démarche judiciaire.

L’APR affirme sa sérénité

Face à cette annonce, Hamidou Hanne, Coordinateur national de la Cellule analyses et prospective (Cap) de l’Alliance pour la République, a voulu couper court à toute suspicion d’inquiétude au sein de sa formation. « Nous sommes suffisamment à l’aise pour dire que si la justice veut ouvrir des enquêtes sur ces événements tristes et douloureux, nous n’y voyons aucun inconvénient », a-t-il déclaré.

Propulsé à la tête de cette cellule stratégique par Macky Sall seulement six mois après avoir rejoint officiellement le parti, Hanne insiste sur la transparence et la volonté de l’APR de collaborer avec la justice, quels que soient les dossiers examinés via les ondes de la Sud Fm.

Des enquêtes au potentiel hautement politique

Si la nature exacte des dossiers visés reste encore à préciser, leur portée pourrait dépasser le simple cadre judiciaire. Les événements de mars 2021 à mars 2024, marqués par des tensions et des affrontements, continuent d’alimenter les débats politiques et médiatiques.

Pour les victimes et leurs représentants, l’engagement écrit du ministère est perçu comme un pas vers la reconnaissance et la vérité. Pour l’APR, il s’agit de montrer que le parti, même en dehors du pouvoir exécutif, se tient prêt à affronter l’examen public de cette période. Reste désormais à savoir si les procédures enclenchées aboutiront à des conclusions qui apaiseront les tensions ou, au contraire, raviveront les clivages.