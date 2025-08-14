Sénégal : Le Derby Modou Lô contre Sa Thiès annoncé pour 2026

image d'illustration/Christian Bobst

Le choc entre Modou Lô et Sa Thiès, longtemps attendu par les amateurs de lutte, devient une réalité grâce au promoteur Baye Ndiaye et à son label Albourakh Productions. La date et le cachet sont fixés pour avril 2026, ne laissant en suspens que quelques détails financiers autour du champion. Mais au-delà de l’aspect sportif, cette affiche s’annonce déjà comme un produit phare sur le marché de la lutte sénégalaise.

L’annonce publiée par Modou Lô sur ses réseaux sociaux donne le ton : trois sponsors y apparaissent clairement, confirmant l’intérêt commercial que suscite un tel affrontement. Ce soutien des marques laisse présager un événement au fort potentiel médiatique et économique, où l’arène nationale deviendra autant un ring qu’une vitrine.

Le retour attendu du roi des arènes

Après sa victoire face à Siteu, Modou Lô avait volontairement pris du recul, entretenant le mystère sur ses prochains pas. Originaire des Parcelles Assainies et leader de l’écurie Rock Énergie, il trône au sommet depuis sa victoire historique contre Eumeu Sène en 2019. Avec 26 combats à son actif, seulement deux défaites (Balla Gaye 2 et Bombardier) et un nul (Lac de Guiers 2), il s’est construit une réputation d’invincible méthodique.

En choisissant Sa Thiès comme adversaire, il continue sa politique d’ouverture aux jeunes challengers, tout en s’assurant d’un combat capable de remplir l’arène et d’attirer les annonceurs.

Sa Thiès, un challenger au profil bankable

Héritier de l’école Double Less et petit frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès affiche 14 victoires pour trois défaites, face à Malick Niang, Boy Niang 2 et Eumeu Sène. Sa progression régulière, son style technique et son charisme en font un profil attrayant pour les promoteurs comme pour les sponsors.

L’affiche contre Modou Lô, au-delà de l’enjeu sportif, promet d’être un levier marketing puissant : elle associe l’expérience d’un roi des arènes à l’énergie d’un aspirant capable de mobiliser un large public. En avril 2026, c’est donc un double combat qui se jouera : sur le sable pour la gloire, et en dehors pour la conquête du marché et de l’audience.