Sénégal : Le FMI ouvre une semaine de discussions budgétaires à Dakar

Une délégation du Fonds monétaire international est arrivée à Dakar en ce début de semaine du 18 août. Objectif : examiner l’exécution du budget 2025, préparer les grandes lignes de la loi de finances 2026 et mesurer l’avancée des réformes. Cette étape intermédiaire est décisive pour sécuriser les futurs décaissements et renforcer la crédibilité des politiques publiques.

Une visite de travail à mi-parcours

Contrairement aux missions de revue formelles, cette « staff visit » du FMI est conçue comme un point d’étape. Les experts souhaitent évaluer la trajectoire budgétaire de l’État, en particulier la consolidation des recettes fiscales et la maîtrise des charges publiques. Les techniciens du ministère des Finances devront démontrer la capacité du pays à maintenir un déficit sous contrôle tout en assurant le financement des priorités sociales et économiques.

Cette séquence intervient à quelques mois de la session de novembre, où sera conduite une évaluation complète. Le caractère intermédiaire de la visite permet au gouvernement de corriger rapidement ses orientations et de montrer sa réactivité face aux recommandations. Plusieurs observateurs estiment que ce dialogue est aussi une opportunité pour renforcer la confiance des investisseurs, un élément qui pourrait être analysé dans un prochain rapport spécialisé.

Des réformes scrutées de près

Au-delà des équilibres comptables, les discussions portent sur l’état d’avancement des réformes structurelles engagées par le Sénégal. Les experts s’intéressent notamment aux dispositifs destinés à élargir l’assiette fiscale et à rationaliser les dépenses de fonctionnement. Le suivi précis de ces chantiers est essentiel pour assurer la continuité des décaissements prévus dans le cadre du programme convenu avec l’institution internationale.

Cette mission technique peut également agir comme un levier pour accélérer certains projets nationaux. Le rôle de la direction générale de la Planification sera déterminant pour confirmer les projections officielles de croissance et ajuster, si nécessaire, les priorités sectorielles. Une analyse détaillée de ces perspectives pourrait être intégrée dans les prochaines publications économiques disponibles pour le public. La délégation du FMI poursuit ainsi ses entretiens jusqu’à la préparation de la loi de finances 2026.