Sénégal : Le ministre de l’hydraulique satisfait des dispositifs à Tivaouane pour le Gamou

En visite à Tivaouane ce vendredi 29 août, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a salué les mesures mises en place pour garantir l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement durant le Gamou prévu le 4 septembre. L’événement attirera des milliers de pèlerins dans la cité religieuse.

Des infrastructures renforcées pour l’accueil des pèlerins

Le ministre a effectué une tournée des ouvrages hydrauliques et d’assainissement déployés à Tivaouane, soulignant son « entière satisfaction » face aux efforts réalisés. Grâce à l’interconnexion avec le lac de Guiers et plusieurs forages, l’ensemble des quartiers de la ville bénéficient désormais d’un approvisionnement régulier.

Un nouveau château d’eau d’une capacité de 2 500 m³ a été installé, tandis que des citernes ont été mobilisées dans différents quartiers pour prévenir toute pénurie. Du côté de l’assainissement, une cinquantaine de camions de vidange sont prêts à intervenir afin de faciliter l’évacuation des eaux usées et pluviales.

Le ministre a tenu à saluer la collaboration entre la Société nationale des eaux du Sénégal (Sen’Eau), la mairie de Tivaouane et les services techniques concernés.

Une ville sous pression entre ferveur religieuse et risques d’inondations

Tivaouane demeure la destination phare des fidèles pour le Gamou, célébré également dans d’autres foyers religieux du pays. Mais la ville reste exposée aux aléas de l’hivernage : plusieurs infrastructures, dont l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, subissent régulièrement les effets des inondations.

Dans ce contexte, la mise en place de dispositifs renforcés d’eau et d’assainissement est jugée essentielle pour sécuriser le séjour des pèlerins. Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que ces actions traduisent en actes les recommandations du président de la République et du Premier ministre.

Le ministère entend poursuivre ses efforts afin d’assurer la résilience des infrastructures face aux défis récurrents de l’hivernage et de la forte affluence du Gamou.