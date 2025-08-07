Sénégal : Le ministre livre les détails chiffrés du Bac

Photo d'illustration : DR

Les résultats du baccalauréat 2025 confirment une tendance qui inquiète les acteurs du système éducatif : pour la troisième année consécutive, le taux de réussite national est en baisse. Avec 47,62 % d’admis sur un total de 162 527 candidats présents, les chiffres dévoilés ce 6 août par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation traduisent une fragilité persistante dans la préparation des élèves à cet examen crucial. Si près de 77 388 candidats ont décroché le précieux sésame, cela reste insuffisant au regard des objectifs fixés en matière de performance et d’inclusion éducative.

Derrière ce chiffre général se cachent des écarts marquants entre les différentes filières. Le baccalauréat technique affiche un taux de réussite de 69,24 %, largement supérieur au baccalauréat général (47,16 %). Un déséquilibre qui relance le débat sur la place des filières professionnelles dans l’orientation scolaire, et sur leur capacité à mieux répondre aux besoins réels du marché du travail. Cette réussite technique pourrait devenir un levier d’attractivité pour un segment souvent perçu comme un second choix.

Un profil de candidat de plus en plus féminin, mais pas toujours gagnant

Le Bac 2025 met également en lumière une dynamique sociologique forte : la majorité des candidats inscrits, présents et admis sont des filles. Pourtant, ces dernières n’obtiennent pas toujours les meilleurs résultats en termes de taux de réussite, qui restent légèrement favorables aux garçons dans plusieurs catégories. Cet écart interpelle. Il pourrait refléter des inégalités d’accès à des conditions optimales d’apprentissage, ou des stéréotypes encore persistants dans les filières d’excellence.

Par ailleurs, la distribution par âge révèle un spectre étonnamment large : les bacheliers sont âgés de 15 à 52 ans, avec une moyenne de 20 ans. Toutefois, plus de 99 % des admis se concentrent dans la tranche 15-24 ans, ce qui confirme le caractère fondamentalement académique du diplôme. Le Bac reste un marqueur d’entrée dans l’enseignement supérieur, et donc dans la vie professionnelle pour une jeunesse toujours plus nombreuse.

Performances régionales et disparités territoriales

Les écarts entre académies témoignent également d’un système éducatif à deux vitesses. En tête, Dakar affiche une réussite de 60,41 %, suivie de Louga (52,69 %) et Rufisque (52,04 %). Ces résultats reflètent non seulement une concentration de ressources et de cadres éducatifs expérimentés, mais aussi des dynamiques urbaines plus favorables à la réussite.

À l’opposé, des académies comme Sédhiou (36,69 %) et Ziguinchor (38,42 %) peinent à atteindre la moyenne nationale. Ces chiffres traduisent les défis persistants en milieu rural et périphérique : manque d’infrastructures, d’encadrement qualifié, ou encore d’accompagnement pédagogique. La question d’un rééquilibrage territorial des investissements éducatifs devient d’autant plus pressante à la lumière de ces écarts.

En livrant ces chiffres en toute transparence, le ministre donne matière à réflexion sur les failles d’un système qui peine à enrayer son déclin. Si le Bac reste un indicateur de performance scolaire, il devient aussi un révélateur d’inégalités structurelles. La baisse continue du taux de réussite interpelle : faut-il revoir les contenus, les méthodes, ou les attentes elles-mêmes ? Ce qui est certain, c’est que l’heure est moins à la célébration qu’à une réévaluation collective des priorités éducatives.