Sénégal: Le Président Diomaye à Paris pour redéfinir la relation avec la France

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une visite officielle à Paris du 26 au 27 août 2025. Après son passage au Japon, il est accueilli par le patronat français et par Emmanuel Macron à l’Élysée, pour discuter de l’avenir du partenariat entre Dakar et Paris.

Une étape clé après la tournée asiatique

Le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a poursuivi son agenda international en se rendant en France, après avoir pris part à la TICAD9 et à l’Exposition universelle Osaka-Kansai au Japon. À Paris, il a participé à une rencontre organisée par le MEDEF, l’organisation patronale française, où il a échangé avec plusieurs chefs d’entreprise sur les perspectives économiques et d’investissement.

L’objectif affiché de cette étape européenne est de bâtir un cadre de coopération adapté aux priorités du Sénégal, notamment dans le cadre du programme Vision 2050. Ces discussions ouvrent également la voie à de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques, à suivre lors des prochains forums économiques.

Redéfinir une relation historique

Ce 27 août, le président est reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron. L’entretien bilatéral porte sur une révision des fondements de la coopération franco-sénégalaise, afin de passer d’une relation héritée de l’histoire coloniale à un partenariat davantage tourné vers la souveraineté et le développement partagé.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par la fin de 64 ans de présence militaire française au Sénégal. Le retrait des troupes s’est matérialisé en 2025 avec la mise en place d’une commission bilatérale en février, suivie de la rétrocession de plusieurs sites militaires, dont la station de Rufisque et des emprises à Ouakam et au Plateau.

Au-delà des questions sécuritaires, la rencontre de Paris constitue un moment stratégique pour poser les bases d’une coopération repensée, aussi bien sur le plan économique que culturel. Les prochaines annonces devraient préciser le contenu de cette nouvelle feuille de route entre Dakar et Paris.