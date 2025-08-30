Sénégal : Le recours de Mady Touré rejeté par la commission électorale de la FSF

Photo Unsplash

La commission de recours en matière électorale de la Fédération sénégalaise de football a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale élective déposée par Mady Touré. Ce dernier contestait le scrutin du 2 août qui a porté Abdoulaye Fall à la présidence de la FSF.

Un recours jugé irrecevable

Le président de Génération Foot, Mady Touré, avait saisi la commission électorale pour demander l’annulation de l’élection de la FSF et la mise en place d’un nouveau scrutin. Il invoquait des soupçons de corruption, produisant des enregistrements et des actes extrajudiciaires pour étayer ses accusations.

Dans son procès-verbal n°17 rendu public ce vendredi, la commission de recours a toutefois jugé sa demande « irrecevable », rappelant que le recours en appel n’était pas ouvert en application des articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral de la fédération.

Abdoulaye Fall confirmé à la présidence

L’assemblée générale élective, organisée le 2 août 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, avait réuni 391 mandataires sur les 453 inscrits. Au premier tour, Abdoulaye Fall avait récolté 300 voix contre 116 pour Mady Touré et 92 pour Augustin Senghor. Le second tour avait confirmé sa victoire avec 322 voix contre 30 pour son adversaire.

Abdoulaye Fall succède ainsi à Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour un mandat de quatre ans. La commission électorale a depuis transmis le procès-verbal final aux autorités compétentes.

La décision de la commission de recours ferme la voie aux contestations internes et confirme la légitimité du nouveau président de la FSF.