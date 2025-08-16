Sénégal : Les Lions arrachent une victoire cruciale face au Mali

Photo Unsplash

Après avoir subi la loi des Pharaons d’Égypte (77-91), les Lions ont trouvé les ressources nécessaires pour rebondir dans un duel tendu contre le Mali. Ce succès, arraché sur le fil (84-70), permet aux hommes de Desagana Diop de consolider leur deuxième place dans le groupe D et de décrocher leur billet pour les barrages, en attendant de connaître l’adversaire du groupe C.

Début de match difficile, réveil à la pause

D’entrée, les Maliens ont donné le ton, portés par Kanouté et Diarra, creusant un premier écart (11-4). Le tir primé de Moustapha Diop relance brièvement le Sénégal, mais le premier quart revient aux Aigles (18-14). Le deuxième acte confirme la domination malienne : impact physique, agressivité défensive et rythme maîtrisé. Malgré les efforts de Badio, Cissé et Boissy, les Lions regagnent les vestiaires avec un retard préoccupant (40-32). L’ombre d’une deuxième défaite consécutive plane alors sur l’équipe.

Le troisième quart-temps marque un tournant. Muet jusque-là, Karim Mané inscrit 7 points en trois minutes et rallume la flamme. Le Sénégal resserre sa défense, mais laisse encore trop d’espaces, permettant au Mali de conserver un court avantage (60-57). Les Lions restent pourtant en vie, prêts à jouer leur va-tout dans les dix dernières minutes.

Un money-time à l’avantage des Lions

Tout bascule dans l’ultime quart-temps. Les tirs primés de Badji, Boissy et Diop ramènent le Sénégal à hauteur. Le match devient alors une bataille de nerfs, chaque possession comptant double. Dans les moments décisifs, Boissy et Diop assument pleinement leurs responsabilités, multipliant les initiatives offensives. Le Mali, jusque-là dominateur, finit par céder sous la pression. Le buzzer final scelle la victoire sénégalaise, au terme d’un combat où l’orgueil a fait la différence.

En se qualifiant pour les barrages, le Sénégal s’offre une bouffée d’oxygène et prouve qu’il sait souffrir avant de triompher. Cette victoire, obtenue dans la douleur, rappelle que les Lions ont encore les armes pour surprendre, à condition de transformer leur irrégularité en constance.