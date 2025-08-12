Sénégal : Les Lions du Basket face à l’Égypte après leur victoire sur l’Ouganda

Le Sénégal a frappé fort pour son entrée à l’Afrobasket 2025, offrant un véritable récital face à l’Ouganda avec un score net de 88-53. La rencontre a tourné rapidement à l’avantage des Lions, qui ont imposé leur rythme et leur intensité défensive dès les premières minutes. L’équipe a pu compter sur un Jean-Jacques Boissy en grande forme, cumulant 16 points, 8 rebonds et 4 passes, confirmant ainsi son rôle de leader sur le parquet. Cette prestation collective, solide sur les deux côtés du terrain, a non seulement permis de s’imposer avec autorité, mais aussi de poser un signal fort aux autres prétendants au titre.

Une confiance à transformer en performance

Avec cette victoire, les Lions abordent leur prochain défi face à l’Égypte dans une dynamique positive. La préparation sera déterminante pour maintenir la discipline et la fraîcheur physique, deux éléments qui pourraient peser dans un duel souvent marqué par l’intensité. Les Égyptiens, connus pour leur rigueur tactique et leur puissance dans la raquette, représentent un obstacle d’un tout autre calibre. Pour les Sénégalais, il s’agira de conserver la fluidité offensive observée contre l’Ouganda tout en renforçant la gestion des possessions, afin d’éviter les erreurs coûteuses qui pourraient relancer l’adversaire.

L’Égypte, un adversaire qui ne pardonne pas

Historiquement, les confrontations entre ces deux nations africaines offrent des matches engagés, où chaque détail compte. L’Égypte excelle dans l’exploitation des transitions rapides et la punition des moindres failles défensives. Les Lions devront donc afficher la même concentration que lors de leur entrée en lice, voire plus, pour espérer conserver leur position en tête de la poule.

En cas de victoire, le Sénégal se rapprocherait grandement d’une qualification pour la phase à élimination directe, confirmant ainsi ses ambitions dans cette compétition où chaque match peut redessiner la hiérarchie.