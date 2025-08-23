Sénégal : les Lions tombent en demi-finale de l’AfroBasket face au Mali

Les Lions du Sénégal se sont inclinés contre le Mali (87-80) en demi-finale de l’AfroBasket 2025 à Luanda. Une défaite qui prive la sélection dirigée par DeSagana Diop d’une place en finale et du titre continental.

Une désillusion après un parcours prometteur

Le Sénégal nourrissait de grands espoirs dans cette édition, mais les Lions ont été stoppés par les Aigles du Mali dans un match accroché conclu sur un score de 87 à 80. Le sélectionneur DeSagana Diop et son groupe devront se contenter d’une ultime rencontre pour viser la médaille de bronze.

Quelques jours plus tôt, à Luanda, les Lions avaient impressionné en quart de finale en dominant le Nigeria (91-75). Cette victoire, marquée par une performance collective solide, avait renforcé l’idée que la finale était accessible. La défaite face au Mali vient rappeler la difficulté de se hisser au sommet du basket africain.

Une ultime chance de médaille à Luanda

Selon le règlement du tournoi, les deux équipes battues en demi-finales s’affrontent dans le match pour la troisième place. Le Sénégal jouera donc dimanche 24 août à Luanda pour tenter d’accrocher le bronze. Le vainqueur repartira avec une distinction symbolique, tandis que le perdant quittera la compétition bredouille.

Cette rencontre déterminera si les Lions concluront leur campagne par une note positive ou si cette édition restera marquée par une désillusion totale.