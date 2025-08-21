Sénégal : L’UCAD brevète un procédé innovant de valorisation des phosphates d’alumine

Des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont présenté le 10 février 2025 une innovation majeure : un procédé breveté de récupération et de séparation de l’alumine et du phosphate issus des gisements de Thiès. Ce progrès ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie et l’agriculture sénégalaises.

Une technologie à fort potentiel industriel

Le brevet, enregistré à l’OAPI sous le numéro 21680, permet de produire une alumine d’une pureté de 95 % et de fabriquer des engrais phosphatés à partir de sous-produits du gaz naturel. Selon le Dr Abdoul Aziz Ndiaye de l’École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie, ce procédé « ouvre la voie à une valorisation industrielle locale et rentable de nos ressources minières ».

Publicité

Au-delà de ses performances techniques, la méthode se distingue par son caractère économique et écologique, en proposant une alternative compétitive à la bauxite importée. Ce positionnement renforce l’idée d’une souveraineté industrielle accrue, portée par des compétences locales et par la recherche universitaire.

Un contexte national tourné vers la valorisation du phosphate

Cette innovation intervient dans un environnement politique favorable. Le gouvernement sénégalais a lancé un projet industriel structurant visant à transformer la région de Matam en hub du phosphate, avec des unités de production, des dispositifs de formation et un centre d’innovation dédié. La complémentarité entre ce projet d’envergure et le brevet développé à l’UCAD pourrait renforcer la place du phosphate comme un levier stratégique de développement.

L’université sénégalaise confirme ainsi son rôle de moteur scientifique dans les politiques publiques, tout en ouvrant la voie à des partenariats industriels. Les perspectives de transfert de technologie et de collaboration avec les acteurs miniers et agricoles figurent déjà parmi les pistes évoquées.

Cette avancée renforce la place du Sénégal dans la recherche appliquée et dans la valorisation durable de ses ressources naturelles.