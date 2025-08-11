Sénégal : L’Union des Magistrats installe son nouveau Président

Photo DR

Alors que les discussions autour de la convocation de magistrats devant l’Assemblée nationale agitent encore la scène judiciaire, la succession à la tête de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) marque une étape importante. Le président sortant, Ousmane Chimère Diouf, rappelait ce samedi que la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 permet de traduire un magistrat en conseil de discipline et, si nécessaire, de le poursuivre en justice, écartant l’idée d’une immunité absolue. Ce contexte de clarification du rôle et des responsabilités de la magistrature encadre l’arrivée d’un nouveau visage à la tête de l’organisation.

Cheikh Bâ élu avec une large avance

Le scrutin, tenu samedi, a consacré Cheikh Bâ, président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, avec 146 voix sur 273 suffrages exprimés. Il a nettement devancé Mouhamadou Ndiaye Sarr (76 voix) et Khaoussou Diop (51 voix).

En succédant à Ousmane Chimère Diouf, il hérite d’un poste stratégique dans la défense des intérêts de la magistrature. Dans ses premiers propos, il a insisté sur l’importance d’une justice impartiale, soulignant que « nous n’avons pas d’adversaires, pas d’amis non plus. Notre seul souci, c’est rendre justice au nom du peuple sénégalais, dans la sérénité et la responsabilité ».

Priorités et vision pour la magistrature

Parmi ses engagements figurent le renforcement de l’indépendance du corps judiciaire, l’amélioration des conditions de travail et du bien-être des magistrats, ainsi que l’accessibilité accrue à la justice, notamment en matière familiale et pénale. Il entend aussi promouvoir un dialogue interinstitutionnel afin que la justice soit perçue comme un véritable projet de société et que la magistrature bénéficie d’une reconnaissance à la hauteur de son rôle.

Cette élection ouvre un nouveau chapitre pour l’UMS, à un moment où les attentes envers le système judiciaire sont élevées et où la transparence, l’intégrité et la responsabilité restent au cœur des préoccupations citoyennes.