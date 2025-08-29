Sénégal : Médaille de bronze au CHAN 2025 face au Soudan

Photo de jason charters - Unsplash

Les Lions locaux ont remporté la troisième place du Championnat d’Afrique des nations 2025 en s’imposant aux tirs au but contre le Soudan. Après un nul 1-1 au temps réglementaire, la séance fatidique a souri aux Sénégalais dans un match disputé au National Mandela Stadium de Kampala.

Une petite finale pleine de suspense

Le Sénégal, tenant du titre, affrontait le Soudan ce vendredi pour la médaille de bronze de la 8e édition du CHAN. Après avoir été éliminés en demi-finale par le Maroc aux tirs au but, les Lions locaux avaient à cœur de terminer la compétition sur une note positive.

Publicité

La rencontre s’est conclue sur un score de 1-1 au terme du temps réglementaire. C’est Seyni Mbaye qui a offert l’égalisation aux Sénégalais à la 59e minute, relançant son équipe après l’ouverture du score soudanaise. La décision s’est finalement jouée aux tirs au but, une épreuve que les Lions ont maîtrisée pour s’adjuger la troisième place.

Un parcours riche d’enseignements pour la suite

Le parcours du Sénégal dans cette édition, marqué par une entrée réussie et une élimination cruelle, sera analysé de près par la Fédération. Alors que se profile déjà la prochaine phase qualificative de la CAN locale, cette médaille de bronze vient atténuer la déception d’avoir manqué un second sacre consécutif.

Les Lions n’auront pas réalisé le doublé attendu, mais ils rentreront avec une distinction continentale. Cette performance confirme la régularité du Sénégal dans les compétitions africaines de football local.

La victoire aux tirs au but contre le Soudan permet au Sénégal de terminer le tournoi sur le podium.