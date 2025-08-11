Sénégal : Message de Ousmane Sonko pour les ressortissants en Turquie

Police turque (AFP)

Au dernier jour de sa visite de travail de plusieurs jours en Turquie, Ousmane Sonko a livré un message mêlant réalisme et engagement à ses compatriotes. Cette mission, clôturée hier, a notamment donné lieu à un entretien direct avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, durant lequel plusieurs dossiers bilatéraux ont été abordés. Parmi eux, la situation administrative des Sénégalais établis en Turquie, un sujet sensible pour nombre d’expatriés.

Respect des lois et cadre diplomatique

Le Premier ministre a tenu à rappeler que chaque État est souverain dans l’application de ses règles, en particulier en matière migratoire. Selon ses mots, « aucun État ne peut obliger un autre d’enfreindre sa propre législation en matière migratoire, encore moins exiger d’assurer à ses ressortissants une impunité en cas de violation de cette dite législation ».

Publicité

Ce discours, ferme sur le respect des lois, s’accompagne d’une volonté d’agir avec tact, en privilégiant « la diplomatie et la méthode » pour résoudre les situations individuelles liées aux titres de séjour.

Engagement pour les Sénégalais en Turquie

Lors de son tête-à-tête avec Recep Tayyip Erdogan, Ousmane Sonko a obtenu l’assurance d’un traitement favorable pour les ressortissants sénégalais, reconnus pour leur bonne réputation dans le pays hôte. Cette promesse ouvre la voie à des solutions négociées qui pourraient faciliter le renouvellement ou la régularisation des documents administratifs.

Cette prise de parole intervient dans un environnement où le durcissement des politiques migratoires turques est de plus en plus perceptible. Des sources indiquent que les étrangers, dont certains Sénégalais, font face à des contrôles renforcés, parfois assortis d’interpellations pour des sessions de renouvellement de visa qui tournent au cauchemar, même pour des résidents réguliers

En s’exprimant ainsi, le Premier ministre cherche à rassurer les familles et à confirmer que la défense des intérêts de la diaspora reste une priorité de son action gouvernementale, tout en respectant les cadres juridiques en vigueur.