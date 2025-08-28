Sénégal : Mpox, amélioration rapide du patient zéro

Le premier cas de Mpox confirmé au Sénégal, un homme de 28 ans hospitalisé à Dakar, montre des signes de rétablissement rapide. Selon le Pr Moussa Seydi, sa guérison complète pourrait intervenir dans quelques jours.

Un état de santé jugé rassurant

Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, Pr Moussa Seydi, a indiqué que le malade « n’a plus de fièvre » et que la cicatrisation de ses lésions cutanées est en cours. Le patient avait été admis dans une forme sévère, présentant plus de 100 lésions vésiculo-pustuleuses accompagnées d’une surinfection. L’évolution positive de son état est perçue comme un signe encourageant par le corps médical.

Publicité

Hospitalisé depuis près d’une semaine, le patient bénéficie d’un suivi rapproché et de protocoles thérapeutiques adaptés. Des sources médicales confirment que, sauf complication imprévue, son rétablissement complet est attendu sous peu.

Dispositif de surveillance et mesures sanitaires

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale avait annoncé samedi dernier ce premier cas, accompagné de l’identification de 20 contacts directs placés sous surveillance. Pour renforcer la vigilance, des comités de suivi ont été réactivés dans plusieurs régions, notamment à Kolda, où les équipes locales se mobilisent pour prévenir toute propagation.

Cette organisation sanitaire s’inscrit dans le cadre des dispositifs déjà testés lors de précédentes alertes épidémiques. Les autorités appellent à la sérénité et rappellent que les services de santé disposent de l’expertise nécessaire pour faire face à ce type de situation.

La prise en charge du premier malade du Mpox au Sénégal témoigne d’une coordination renforcée entre structures hospitalières et services de surveillance communautaire.