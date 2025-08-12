Sénégal : Nouvelle levée de fonds sur le marché régional pour soutenir la trésorerie

Photo Pixabay

Après avoir mobilisé 77 milliards de F CFA en juin puis 132 milliards en juillet, le Sénégal poursuit sa stratégie d’appel à l’épargne régionale pour maintenir l’équilibre de ses finances publiques. Ces opérations successives sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) témoignent d’une volonté de diversifier les sources de financement, dans un contexte où les discussions avec le Fonds monétaire international sont à l’arrêt depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye.

L’UEMOA comme relais de financement

Le 8 août 2025, l’État a levé avec succès 40 milliards de F CFA via une adjudication simultanée de bons du Trésor à 364 jours et d’obligations à 3 et 5 ans. Ces instruments permettent de répondre à des besoins différents : les bons offrent une solution rapide pour couvrir des urgences de trésorerie, tandis que les obligations assurent un financement plus stable sur la durée. La réussite de cette émission confirme la solidité de la signature souveraine du Sénégal auprès des investisseurs régionaux, qui ont répondu présents malgré un environnement économique encore incertain.

Privé, pour l’instant, de l’appui d’un partenaire aussi stratégique que le FMI, le gouvernement se tourne vers le marché régional pour compenser le manque de liquidités. Cette dynamique d’émissions rapprochées, amorcée au début de l’été, traduit un besoin constant de ressources pour honorer les engagements budgétaires et poursuivre les programmes publics. La confiance manifestée par les acteurs financiers de l’UEMOA montre que, même sans appui multilatéral immédiat, le pays conserve des leviers pour mobiliser des capitaux.

Une stratégie à double enjeu

Recourir à l’épargne régionale ne se limite pas à combler un trou de caisse : cela permet aussi de maintenir le cap sur des projets prioritaires tout en donnant des signaux positifs aux marchés. Chaque opération réussie renforce la crédibilité de l’État, mais elle engage aussi sur des remboursements futurs qui devront être honorés dans un contexte budgétaire déjà serré.

L’efficacité de cette approche dépendra donc de la capacité du gouvernement à stabiliser ses finances et à relancer les négociations avec ses partenaires traditionnels. En attendant, la voie régionale reste ouverte, offrant au Sénégal un souffle financier indispensable pour traverser cette phase de transition.