Sénégal : Plus de 6,5 millions de participants au Magal 2025 selon une enquête

La 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, célébrant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, a une nouvelle fois rassemblé une foule impressionnante dans la cité religieuse. Cet événement spirituel majeur du calendrier mouride, qui attire des fidèles de tout le Sénégal et de la diaspora, a été l’occasion d’une observation minutieuse des flux humains et matériels par des spécialistes mandatés par le Comité d’organisation.

Une enquête de référence sur la fréquentation

À la demande de la Commission Culture et Communication, le statisticien-économiste Dr Moubarak Lo, directeur général du cabinet Emergence Consulting Group, et l’expert en enquêtes statistiques Moussa Diaw ont piloté une opération de collecte de données sur quatre jours, du 10 au 13 août 2025. Des enquêteurs expérimentés ont été mobilisés pour comptabiliser les déplacements et établir un profil chiffré des participants.

L’étude révèle que 237 919 véhicules, hors motos et charrettes, ont convergé vers Touba pendant le Magal, rotations incluses. Par rapport à 2023, cela représente une progression annuelle moyenne de 14,5 % du trafic automobile.

Des enjeux logistiques croissants

En extrapolant ces données, la population totale ayant pris part au Magal 2025 dans la ville et ses alentours immédiats est estimée à 6 583 278 personnes. Cette fréquentation affiche une hausse de 12 % par rapport à l’édition 2023, avec un taux moyen de croissance annuel de 5,85 % depuis cette date. Sur la période 2011-2025, le nombre de participants a plus que doublé, passant de 3,09 millions à plus de 6,58 millions.

Cette augmentation constante du nombre de pèlerins pose de nouveaux défis pour l’accueil, la circulation, la sécurité et l’approvisionnement en services essentiels comme l’eau et l’assainissement. Les organisateurs et les autorités devront poursuivre l’adaptation des infrastructures pour répondre à cette affluence exceptionnelle. L’enquête, cinquième du genre depuis 2011, constitue un outil stratégique pour anticiper les besoins et planifier les prochaines éditions d’un événement qui reste, au-delà de sa dimension religieuse, un véritable phénomène socioculturel et économique.