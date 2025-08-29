Sénégal : Plusieurs dirigeants de banques entendus dans l’affaire Sukuk SOGEPA

1 gendarme sénégalais - Photo AFP

La Division des investigations criminelles a élargi son enquête au sujet du Sukuk Sogepa, en s’intéressant à une soixantaine de comptes bancaires. Plusieurs directeurs de banques commerciales ont été auditionnés pour clarifier le rôle de leurs institutions dans cette affaire financière sensible.

Un réseau de comptes bancaires sous la loupe

La Division des investigations criminelles (DIC) a convoqué ces derniers jours plusieurs responsables du secteur bancaire au Sénégal, dans le cadre des investigations sur le Sukuk Sogepa. Sont concernés des dirigeants de la BSIC, de la BRM, de Bridge Bank, de NSIA, d’Ecobank, de la BDK, de la BOA, de la Banque Atlantique, du Crédit du Sénégal, de FNB Bank et de la Société Générale.

Publicité

Au total, 63 comptes bancaires ont été identifiés comme ayant pu servir de support à des dépenses extra-budgétaires. L’objectif des enquêteurs est de retracer les flux financiers et d’identifier d’éventuelles responsabilités dans la gestion de ces fonds.

Un rapport de la Cour des comptes à l’origine

C’est le rapport 2022 de la Cour des comptes, publié début 2024, qui avait mis en lumière les premières irrégularités entourant l’émission du Sukuk souverain de la SOGEPA (Société nationale de garantie des investissements). Ce document pointait des dépenses effectuées en dehors des circuits budgétaires officiels et la mise en place d’un circuit parallèle via des comptes commerciaux.

Ces révélations avaient provoqué un vif débat public, plusieurs organisations de la société civile appelant à un audit plus large de l’utilisation des fonds levés. L’enquête actuelle de la DIC s’inscrit dans ce prolongement et pourrait déboucher sur des suites judiciaires si des responsabilités sont établies.

Les auditions se poursuivent afin de déterminer le rôle exact des institutions financières dans la gestion du Sukuk Sogepa.