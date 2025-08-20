Sénégal : Préparation du budget 2026 avec un cap sur la réduction du déficit

Le 20 août 2025, le ministère des Finances et du Budget a tenu à Dakar un atelier de partage autour de la préparation de la loi de finances 2026. L’objectif affiché est de consolider les acquis budgétaires tout en orientant les ressources vers des projets structurants.

Orientations de la politique budgétaire

Au cours de la rencontre, le directeur général du Budget, Massamba Dieng, a rappelé que l’élaboration du budget 2026 doit s’appuyer sur une politique fiscale innovante et équitable, mais aussi sur une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques. Les discussions ont porté sur la mise en place des Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 2026-2028 et des Projets Annuels de Performance 2026.

La session a également permis de souligner l’importance de consolider la politique d’assainissement des finances publiques, notamment par le basculement des transferts en capital vers des investissements directs exécutés par l’État. Des projets prioritaires liés à l’Agenda national seront ainsi revus dans le cadre d’un chantier de révision détaillé, en concertation avec les ministères et structures concernées.

Le défi du déficit et la trajectoire vers l’ECO

Selon la Cour des comptes et le FMI, le déficit budgétaire avait atteint entre 11,6 % et 12,7 % du PIB en 2024. Près de 48 % de ce déséquilibre est financé par l’endettement intérieur, ce qui alourdit la charge sur les finances domestiques. Le gouvernement se fixe donc comme priorité de ramener ce déficit à 3 % d’ici 2027, seuil requis par la norme communautaire de l’UEMOA et condition préalable pour l’adoption de l’ECO, la future monnaie régionale.

Les responsables du ministère ont par ailleurs insisté sur la réforme des finances locales afin de mieux mobiliser les ressources des collectivités territoriales. La dimension climatique sera intégrée à chaque étape de la programmation budgétaire, dans un contexte où la durabilité des choix d’investissement reste scrutée par les partenaires techniques et financiers.

Le projet de loi de finances 2026 devrait être présenté au Parlement dans les prochains mois, conformément au calendrier de préparation budgétaire.