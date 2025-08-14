Sénégal : Préparation d’un séminaire stratégique entre Ousmane Sonko et François Bayrou

Photo : DR

Si la politique étrangère du Sénégal conserve ses liens historiques avec des partenaires comme la France, l’actuel gouvernement affiche une ligne plus équilibrée, cherchant à renforcer ses relations avec d’autres puissances telles que la Russie, la Chine, la Turquie ou certains pays du Golfe. Ce repositionnement n’exclut pas pour autant les cadres traditionnels de coopération, comme en témoigne la préparation d’un séminaire intergouvernemental de haut niveau entre Dakar et Paris.

Une mission préparatoire à Paris

Le 12 août, une délégation sénégalaise conduite par Boubacar Camara, ministre et Secrétaire général du Gouvernement, accompagnée de Cheikh Dieng, Secrétaire général adjoint, a tenu des discussions à Paris en vue de baliser le terrain pour le prochain séminaire intergouvernemental Sénégal-France. Les entretiens ont porté sur le partage d’expériences en matière de gouvernance publique, de pilotage stratégique et d’innovation dans l’action gouvernementale.

Publicité

Ce rendez-vous préparatoire constitue une étape déterminante avant la rencontre annoncée entre les Premiers ministres Ousmane Sonko et François Bayrou. L’objectif est de clarifier les axes prioritaires de la coopération bilatérale, en tenant compte des aspirations fixées par le référentiel Vision Sénégal 2050.

Un séminaire à portée politique et économique

Pour Dakar, il s’agit de moderniser ses partenariats en les alignant sur ses ambitions nationales, tout en maintenant un dialogue constructif avec ses alliés historiques. Au-delà de la dimension protocolaire, ce séminaire devrait être l’occasion pour les deux gouvernements d’identifier des projets concrets dans des domaines comme l’économie, l’éducation, les infrastructures ou la transition énergétique.

Cette rencontre pourrait également servir à ajuster la relation franco-sénégalaise aux nouvelles orientations de la diplomatie sénégalaise, qui cherche à conjuguer fidélité aux liens établis et ouverture vers de nouvelles opportunités.