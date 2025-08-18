Sénégal : Promotion de la vision 2050, le président Diomaye s’envole pour le Japon

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie les signaux en faveur d’une diplomatie tournée vers de nouveaux horizons. Si les partenariats avec l’Europe demeurent essentiels, le chef de l’État cherche à élargir le champ des coopérations, en particulier vers l’Asie. Cette volonté de diversification traduit une stratégie d’ouverture qui vise à mieux insérer le Sénégal dans des dynamiques économiques et technologiques émergentes, en s’appuyant sur des alliés capables d’apporter un soutien concret à ses ambitions de développement.

La TICAD 9, plateforme d’échanges stratégiques

Du 18 au 26 août, le président sénégalais séjourne au Japon, où il prendra part à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9). Ce rendez-vous diplomatique, auquel participent des chefs d’État africains et les plus hautes autorités japonaises, met en avant un modèle de coopération fondé sur la durabilité et l’inclusion. L’enjeu dépasse le simple cadre de l’aide : il s’agit d’explorer de nouvelles pistes dans les domaines de la technologie, de l’industrie et de l’éducation.

Pour le Sénégal, la présence de son président à ce forum est l’occasion de défendre ses priorités économiques tout en consolidant une relation avec un partenaire reconnu pour son expertise industrielle et son sérieux diplomatique.

Osaka, vitrine de la Vision Sénégal 2050

Au-delà des discussions politiques, le séjour japonais comporte une dimension symbolique forte : la participation à la Journée du Sénégal organisée dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025. Cette tribune mettra en lumière la Vision Sénégal 2050, un projet qui ambitionne de transformer en profondeur le pays à travers l’innovation, l’investissement et la culture. Dans un monde où les expositions universelles servent de tremplins pour redessiner l’image internationale des nations, Dakar entend montrer que son avenir ne se résume pas à ses ressources naturelles mais repose aussi sur son capital humain et sa créativité.

En choisissant Tokyo et Osaka comme étapes majeures de son agenda international, Bassirou Diomaye Faye affirme la volonté d’un Sénégal qui dialogue avec tous, tout en gardant pour boussole une vision de long terme. Ce déplacement ne se limite pas à une simple visite protocolaire : il reflète la recherche de leviers concrets pour donner corps à une ambition nationale, portée au-delà des frontières.