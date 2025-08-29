Sénégal : Proposition de loi pour la gratuité des transports des étudiants

Le député Papa Djibril Fall a déposé une proposition de loi visant à rendre gratuits les déplacements des étudiants dans les principaux réseaux de transport public à Dakar. L’objectif est de réduire les coûts liés à la mobilité et de lutter contre les abandons universitaires.

Un dispositif couvrant TER, BRT et Dakar Dem Dikk

La mesure concernerait l’ensemble des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées. Les bénéficiaires auraient accès gratuitement au Train Express Régional (TER), au réseau de Dakar Dem Dikk ainsi qu’au futur Bus Rapid Transit (BRT).

Un système de cartes de transport nominatives, délivrées sur présentation d’une attestation d’inscription, permettrait d’assurer le contrôle et de prévenir les fraudes. L’initiative s’inscrit dans une logique d’équité sociale et d’amélioration des conditions de vie universitaire.

Financement et mise en œuvre envisagés

Le financement de cette gratuité reposerait sur une combinaison de subventions de l’État et de partenariats privés, complétée par des mécanismes fiscaux ciblés sur le secteur des transports. La mise en œuvre du projet est prévue dans un délai de six mois après adoption par l’Assemblée Nationale.

Cette initiative rappelle que la question des aides sociales en faveur des étudiants reste centrale au Sénégal. Les bourses, allocations de logement et subventions constituent déjà une part importante du budget de l’enseignement supérieur, mais la couverture des frais de transport n’avait jamais fait l’objet d’un dispositif spécifique.

Le député Papa Djibril Fall espère ainsi faire de la mobilité un droit garanti pour les étudiants sénégalais.