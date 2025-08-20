Sénégal : Relance de la formation de 512 Agents de Sécurité de Proximité radiés

Dakar

Ce lundi 18 août 2025, 512 Agents de Sécurité de Proximité ont repris le chemin de la formation au centre tactique de Thiès. Cette session spéciale marque leur réintégration officielle et illustre la volonté des autorités de renforcer la sécurité communautaire par un encadrement rénové.

Un recyclage pour une nouvelle étape

Au Centre d’entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye Diagne, situé à Thiès, les 512 participants entament un cycle combinant apprentissages théoriques et exercices pratiques. Selon Amsata Samba Ndiaye, directeur de la formation, l’objectif est de faire de ces agents « des modèles au service de la Nation ».

La session concerne exclusivement des ASP précédemment radiés, identifiés et jugés aptes après une visite médicale selon les informations recueillies par la RTS. Leur retour vise à consolider la discipline et à garantir une meilleure qualité de service. Une communication plus détaillée sur le contenu des modules est prévue dans les prochains jours, offrant une occasion d’intégrer de nouveaux outils numériques de suivi.

Un dispositif en quête de stabilité

Les Agents de Sécurité de Proximité, créés en 2013 par Macky Sall, avaient pour mission de rapprocher les forces de sécurité des populations tout en favorisant l’insertion des jeunes. Le corps, qui compte aujourd’hui plusieurs milliers de membres, a cependant traversé des périodes de turbulences. Des radiations massives, notamment environ 500 agents en 2018–2019 pour des motifs d’indiscipline ou d’absences répétées, avaient suscité de vives critiques de syndicats et d’ONG.

Cette opération de réintégration représente donc un tournant : elle combine rigueur et accompagnement, avec l’ambition de restaurer la confiance et de stabiliser un dispositif essentiel pour les quartiers. Le suivi de ces mesures devrait être scruté de près par les observateurs, à l’heure où de nouvelles initiatives de sécurité locale sont envisagées.

Les agents réintégrés poursuivront leur formation à Thiès avant d’être redéployés sur le terrain.