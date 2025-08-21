Sénégal : Renforcement de la formation avec une nouvelle école sénégalo-japonaise à Diamniadio

Photo d'illustration : unsplash

Le Sénégal et la Japan International Cooperation Agency (JICA) ont signé, ce jeudi 21 août, un mémorandum de coopération pour la création d’une annexe du Centre de Formation Professionnelle Sénégal–Japon à Diamniadio. Ce projet marque une étape clé dans le développement des compétences techniques des jeunes Sénégalais.

Une coopération élargie au profit de la jeunesse

La Présidence de la République a annoncé que plusieurs entreprises japonaises, dont Toyota Tsusho, Daikin, Yamaha, Toda et NEC, participeront à ce programme. Leur rôle consistera à accompagner la formation et à faciliter le transfert de compétences vers les jeunes sénégalais. Ce partenariat ambitionne de répondre aux besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs industriels et technologiques.

Publicité

Créée dans le cadre de la coopération bilatérale, l’École Sénégal-Japon est déjà reconnue pour la qualité de ses formations en électronique, électricité, mécanique, génie civil et maintenance industrielle. L’ouverture d’une annexe à Diamniadio doit permettre de déconcentrer l’offre et d’accueillir davantage d’apprenants, en complément de la structure existante à Dakar.

Un projet inscrit dans un contexte de rapprochement économique

En marge de la signature de cet accord, il est rappelé que le chef de l’État participe actuellement à la 9e Conférence internationale sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), organisée à Yokohama. Profitant de son séjour à Tokyo, le président a multiplié les échanges avec des hommes d’affaires japonais. Plusieurs industriels ont ainsi été reçus pour discuter d’investissements stratégiques, dont celui consacré à la formation professionnelle.

L’annexe de Diamniadio devrait constituer un levier majeur pour l’insertion professionnelle des jeunes, tout en consolidant les liens économiques entre le Sénégal et le Japon.