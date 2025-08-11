Sénégal : Sécurité routière en alerte à l’approche du Magal

Photo d'illustration

Le Grand Magal de Touba, prévu le mercredi 13 août, mobilise chaque année des millions de fidèles venus de toutes les régions du pays et de l’étranger. L’édition précédente avait attiré près de cinq millions de participants, transformant les routes menant vers la cité religieuse en un flux continu de véhicules et de piétons. Ce déplacement massif, comparable à un véritable exode saisonnier, intensifie inévitablement les risques d’accidents, plaçant la sécurité routière au cœur des préoccupations.

Un bilan préoccupant en amont de l’événement

En marge des opérations de surveillance déjà mises en place, les sapeurs-pompiers ont recensé récemment 75 incidents liés à la circulation. Ces interventions, sur un total de 120 opérations menées, ont concerné 170 victimes, dont cinq ont perdu la vie.

Pour le commandant Yatma Diéye, cette situation met en évidence la nécessité de renforcer la prudence. « Les piétons doivent être attentifs aux règles lorsqu’ils traversent les routes », insiste-t-il, rappelant que le non-respect du code de la route demeure un facteur majeur d’accidents.

Routes saturées et comportements à risque

L’ampleur du Magal engendre une saturation du réseau routier où véhicules particuliers, bus, motos-taxis et piétons cohabitent dans un espace limité. Les comportements imprudents – excès de vitesse, dépassements dangereux, traversées inattentives – se multiplient dans ce contexte. Les axes menant à Touba deviennent alors de véritables couloirs de circulation sous tension, où la moindre erreur peut avoir des conséquences tragiques. L’expérience des éditions précédentes montre que, malgré les campagnes de sensibilisation, la vigilance baisse souvent à mesure que les participants se rapprochent de la ville sainte.

Au-delà des contrôles et dispositifs de sécurité, les autorités insistent sur l’engagement de chacun pour réduire les risques. Le respect des limitations de vitesse, l’anticipation des déplacements et l’observation des règles élémentaires de prudence sont considérés comme essentiels pour préserver des vies. Les organisateurs, les forces de l’ordre et les services de secours appellent les fidèles à considérer la route comme une étape tout aussi importante du pèlerinage que la destination elle-même. Car si le Magal est un moment de ferveur et de rassemblement, il ne doit pas être entaché par des drames évitables.