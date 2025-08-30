Sénégal : Semaine rouge annoncée par les agents de l’État

Le collectif interministériel des agents de l’administration de l’État annonce le lancement d’une “semaine rouge” à partir du 8 septembre. Les 16 000 fonctionnaires concernés dénoncent le non-paiement de l’indemnité de logement, pourtant promise par le gouvernement.

Un mouvement d’alerte à partir du 8 septembre

Le collectif interministériel des agents de l’administration de l’État a décidé de hausser le ton. Ses 16 000 membres prévoient d’arborer des brassards rouges dans 25 ministères dès le lundi 8 septembre, marquant ainsi le début d’une mobilisation baptisée “semaine rouge”.

Joint par Sud FM, le coordonnateur du collectif, Oumar Dramé, a expliqué : « Tout est fin prêt. À la fin de ce mois de juillet, lorsque nous avons reçu nos salaires, nous n’avons pas vu cette indemnité appliquée ». Face à cette absence de concrétisation, les agents menacent de passer à une étape supérieure.

Le plan d’action comprend également la préparation d’une marche à Dakar. Si la situation reste bloquée, une grève touchant les secteurs qualifiés de “névralgiques” est envisagée.

Un engagement du gouvernement encore attendu

Le dossier de l’indemnité de logement avait été au cœur du Pacte national de stabilité sociale, signé le 1er mai 2025. À cette occasion, le Premier ministre Ousmane Sonko avait pris l’engagement formel de généraliser cette allocation à l’ensemble des fonctionnaires.

Malgré l’adoption d’une loi de finances rectificative censée intégrer cette mesure, les agents constatent qu’aucune trace de l’indemnité ne figure sur leurs bulletins de paie. Une situation qui alimente la frustration dans la fonction publique et accentue la pression sur le gouvernement.

Le collectif affirme rester déterminé à obtenir l’application effective de cette promesse, quitte à paralyser l’administration si aucune avancée n’est enregistrée.