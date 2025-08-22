Sénégal : Série de rencontres du Président Diomaye au Japon autour de la TICAD

Bassirou Diomaye Faye (republicoftogo)

En visite officielle au Japon, le président Bassirou Diomaye Faye a pris part ce vendredi à la TICAD Business Expo & Conference. Le Pavillon Sénégal a mis en lumière la Vision Sénégal 2050, les projets stratégiques et les opportunités d’investissement.

Coopération institutionnelle et projets structurants

Le chef de l’État sénégalais a profité de cette troisième journée pour rencontrer le professeur Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les discussions ont porté sur plusieurs priorités : la construction de l’annexe du Centre de Formation Sénégal–Japon à Diamniadio, l’approbation d’un programme agricole ambitieux en Casamance, ainsi que l’intérêt croissant du secteur privé japonais pour des investissements dans l’énergie, l’hydraulique, le numérique, la santé et l’agriculture.

Cette orientation illustre la volonté des deux pays de renforcer leur coopération, dans la continuité des partenariats déjà existants. Du 18 au 26 août, le président Faye séjourne au Japon dans le cadre de la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), un rendez-vous qui favorise les échanges entre l’Asie et l’Afrique.

Une dynamique portée par l’innovation et la santé

Le Pavillon Sénégal, coordonné par l’APIX SA, a accueilli quatre entreprises innovantes : Carrefour Médical, Technologies Services, SODER et KAI NU DEM. Elles y ont présenté leurs solutions dans les domaines de la santé, des dispositifs médicaux, de l’ingénierie électrique et des TIC.

La journée s’est conclue par une rencontre avec Carrefour Médical et NIPRO Corporation, acteur mondial des technologies médicales. Un Memorandum of Understanding (MoU) a été signé pour développer la production locale de kits d’hémodialyse. L’ambition affichée est de réduire le prix du kit de 35 000 à 25 000 F CFA, afin d’améliorer l’accès aux soins pour les patients.

Les échanges entre Dakar et Tokyo ont confirmé la place du Sénégal comme partenaire stratégique dans les domaines de la santé, de la formation et de l’agriculture.