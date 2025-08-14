Sénégal : Sur la route de Touba, les motocyclistes durement affectés

kali9 - Getty Images

Le 9 août dernier, plusieurs associations et clubs de motards avaient alerté les autorités sur les drames vécus lors du précédent Magal de Touba. Leur communiqué appelait à des mesures préventives, en évoquant des conditions de circulation dangereuses et un manque de contrôle sur certains axes. Ces mises en garde, relayées à quelques jours de l’événement, visaient à réduire le risque d’accidents pour cette nouvelle édition du 13 août 2025. Pourtant, les chiffres recueillis par les secours montrent que les motocyclistes demeurent particulièrement vulnérables sur le trajet vers la ville sainte.

Des statistiques préoccupantes

Entre le début de la mission des sapeurs-pompiers et le mercredi 13 août à 18 heures, 395 interventions ont été effectuées dans et autour de Touba, avec 640 personnes touchées. Les accidents de la route représentent l’écrasante majorité de ces opérations, avec 240 cas recensés.

Le bilan humain est lourd : 575 blessés et 21 décès. Les motos concentrent une part importante de ces drames, avec 135 accidents impliquant 165 blessés, dont 11 pertes en vies humaines. Ce nombre illustre la fragilité de ces usagers face à des routes saturées, parfois mal éclairées, et à un trafic où cohabitent poids lourds, véhicules particuliers et deux-roues.

Une réalité qui appelle des mesures fermes

Ces chiffres rappellent qu’à chaque Magal, la route devient un véritable test de résistance pour les motocyclistes. Les associations de motards avaient pointé du doigt l’absence de campagnes de prévention ciblées et le manque de contrôle technique des engins avant le départ.

Au-delà de l’émotion suscitée par ces pertes, se pose la question de la mise en place de dispositifs plus contraignants : limitation stricte de vitesse pour les deux-roues, contrôle renforcé du port du casque, et présence accrue des forces de sécurité aux points stratégiques. Car derrière chaque statistique, il y a des familles endeuillées et des projets de vie interrompus, rappelant que la route vers Touba ne devrait pas se transformer en épreuve de survie.