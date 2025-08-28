Sénégal : Un adolescent et son cheval tués par la foudre à Tambacounda

foudre

Un jeune garçon d’une quinzaine d’années a perdu la vie mercredi soir dans le village de Kaba, commune de Kahéne, après avoir été frappé par la foudre alors qu’il rentrait des champs à cheval. L’animal est également mort sur le coup, plongeant la communauté dans l’émoi.

Une tragédie en pleine saison des pluies

Selon des témoins, le drame est survenu alors que de fortes pluies s’abattaient sur la zone. Le garçon, qui regagnait son domicile après les travaux champêtres, a été atteint par un éclair sur le chemin du retour. Le choc électrique a causé la mort instantanée de l’adolescent et de son cheval.

Alertées, les populations se sont rapidement rendues sur les lieux mais n’ont pu que constater le décès. Le corps a ensuite été transféré à l’hôpital régional de Tambacounda pour autopsie. L’émotion reste vive dans cette communauté rurale, confrontée à la brutalité de l’événement.

Des orages meurtriers dans plusieurs régions

Les autorités locales appellent les habitants à la prudence, rappelant l’importance d’éviter les espaces découverts lors des orages. Cet accident s’ajoute à d’autres drames liés aux tempêtes électriques. À Kaolack, le 18 août dernier, un orage violent avait frappé la localité de Médina Thiamène : trois enfants avaient été touchés, dont deux mortellement, tandis qu’un troisième, grièvement blessé, reste hospitalisé.

Ces épisodes rappellent les dangers de la saison de l’hivernage, période où les éclairs sont fréquents et où les populations rurales, souvent en plein air, sont particulièrement exposées.

Les autorités sanitaires et locales maintiennent leur appel à la vigilance dans l’ensemble du territoire sénégalais.