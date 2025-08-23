Sénégal : Un nouvel incendie frappe le marché de Kaolack

Photo d’illustration

Un feu s’est déclaré tôt ce matin vers 2 heures au marché de Kaolack. Huit boutiques ont été réduites en cendres, avec des pertes estimées à près de 20 millions de francs CFA. Les causes restent indéterminées et une enquête est en cours.

Un marché à nouveau sinistré

Le marché central de Kaolack a été touché par un nouvel incendie, selon Sud FM. Les flammes ont emporté huit boutiques dans la nuit de vendredi à samedi, laissant derrière elles d’importants dégâts matériels. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais le préjudice, évalué à 20 millions de francs CFA, ravive les inquiétudes des commerçants.

Ce n’est pas la première fois que la ville est confrontée à une telle catastrophe. Le 1er février 2025, un feu violent avait déjà ravagé le secteur dit de « PackBa », au cœur du marché Zinc, détruisant des cantines, des ateliers artisanaux et une partie des scieries sur près de 1 000 m². Quelques semaines plus tôt, le 22 décembre 2024, le marché Guédj avait également connu un sinistre majeur.

Des sinistres récurrents et une ville sous pression

Ces incendies à répétition traduisent la fragilité des installations commerciales. Ils mettent en évidence le manque de systèmes de sécurité modernes et les défis persistants de la prévention incendie dans les grands marchés de la région.

Kaolack, ville stratégique du Sénégal située au carrefour des principales routes nationales et centre commercial du bassin arachidier, compte près de 300 000 habitants en 2023. Son dynamisme économique repose largement sur ses marchés, qui constituent des pôles vitaux pour le commerce local et national. Cette vulnérabilité pose donc un enjeu de sécurité publique et de résilience économique.

Les commerçants et associations locales appellent désormais à un plan de modernisation des infrastructures afin d’éviter que ces drames ne se reproduisent.

L’origine de l’incendie survenu cette nuit n’est pas encore établie et les autorités compétentes poursuivent leurs investigations.