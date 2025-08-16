Sénégal : Vacances présidentielles pour la promotion du tourisme local

Bassirou Diomaye Faye. Photo: DR

Arrivé au pouvoir depuis dix-huit mois, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de mettre en avant un secteur stratégique souvent relégué au second plan : le tourisme intérieur. En août, il a décidé de passer quelques jours de vacances en famille à Toubacouta, au cœur du delta du Saloum, région réputée pour ses paysages préservés et sa biodiversité exceptionnelle. Ce choix, largement relayé sur les réseaux sociaux, dépasse le simple cadre privé et résonne comme un geste politique fort.

Une destination emblématique mise en lumière

Du 8 au 13 août 2025, le couple présidentiel a séjourné à l’hôtel Les Palétuviers, un établissement de référence dans la zone. Une vidéo devenue virale montre le président et son épouse échangeant avec des passants dans une atmosphère conviviale, loin du protocole habituel. Ce séjour a offert une vitrine inattendue à la destination, mettant en valeur une région dont l’économie repose en partie sur l’accueil touristique.

Publicité

Avant la pandémie, le tourisme représentait entre 6 % et 7 % du PIB national, faisant du secteur une source essentielle de devises et d’emplois. Pourtant, il reste fragile face aux crises sanitaires ou climatiques. Le choix du président d’afficher publiquement ses vacances dans une région touristique sénégalaise peut être interprété comme une manière d’encourager ses compatriotes, mais aussi les étrangers, à redécouvrir les sites du pays. Dans un contexte de relance économique, cette valorisation symbolique du tourisme local prend un relief particulier.

Un geste politique et symbolique

Au-delà des images de détente, ce déplacement souligne l’importance de renforcer l’attractivité des destinations sénégalaises. Il rappelle que le développement du tourisme ne dépend pas seulement d’investissements publics ou privés, mais aussi de la confiance que les citoyens eux-mêmes accordent à leurs propres richesses culturelles et naturelles.

En posant ses valises dans le Saloum, Bassirou Diomaye Faye adresse un message simple mais puissant : soutenir le tourisme local, c’est contribuer directement à la vitalité économique et sociale du pays.