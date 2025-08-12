Sénégal : Vigilance accrue face à la tempête tropicale Erin

Photo Joseph Barrientos - Unsplash

Depuis le 9 août, la commune de Thiaroye-sur-Mer subit de violentes attaques de la houle, laissant apparaître un littoral meurtri. Des habitations fragilisées, des infrastructures côtières endommagées et une population inquiète composent désormais le paysage de cette localité. Les autorités locales, accompagnées de l’Administration territoriale et de services spécialisés, prévoient ce mardi 12 août une inspection sur site afin de mesurer l’ampleur des destructions et envisager des solutions d’urgence. Cette situation intervient alors que l’Atlantique est le théâtre d’une activité cyclonique inhabituelle pour la période.

Erin, une tempête sous surveillance étroite

La tempête tropicale Erin, cinquième phénomène cyclonique de la saison 2025, évolue à l’ouest des îles du Cap-Vert avec des vents allant de 60 à 110 km/h. Selon Abdoulaye Diouf, chef du service prévision et réduction des risques à l’ANACIM, elle pourrait se transformer en ouragan dès le 14 août, et atteindre potentiellement la catégorie 3 ou plus vers le 16 août.

Si sa trajectoire actuelle l’oriente vers le nord, épargnant ainsi les Petites Antilles, les côtes ouest-africaines pourraient tout de même subir des conséquences indirectes. L’expert souligne que « grâce à notre système de surveillance et de prévention, nous pouvons alerter à temps pour réduire les risques ».

Une mer agitée et des risques persistants

En parallèle d’Erin, le National Hurricane Center suit également une zone de basse pression baptisée Invest 97L, située au large de l’Afrique de l’Ouest et susceptible d’évoluer en cyclone tropical. Même si le Sénégal n’est pas directement exposé aux vents violents des ouragans, il demeure vulnérable aux effets secondaires : houle puissante, pluies diluviennes et risques d’inondations côtières.

Les événements récents à Thiaroye-sur-Mer en sont une illustration concrète, rappelant que la menace climatique ne se limite pas aux zones directement touchées par les phénomènes cycloniques. La combinaison de ces facteurs impose à la fois une mobilisation immédiate des moyens de secours et une vigilance renforcée de la population face aux instructions officielles.