Seul pays africain invité, le Maroc rejoint l’exercice militaire américain UNITAS

Armée marocaine (DR)

Le Maroc confirme son ancrage stratégique sur la scène militaire internationale en prenant part à l’édition 2025 d’UNITAS, l’un des plus vastes exercices navals organisés par les États-Unis. Selon les informations rapportées par Hespress, la Marine Royale participera à ces manœuvres prévues entre le 15 septembre et le 6 octobre sur la côte est américaine.

Parmi les 25 pays invités, le Maroc sera le seul représentant du continent africain. Cette singularité traduit la place particulière qu’occupe le Royaume dans la coopération militaire internationale, mais aussi la confiance accordée par Washington à son partenaire nord-africain. L’armée marocaine a multiplié ces dernières années sa présence dans des exercices conjoints, à l’image d’« African Lion », également dirigé par les États-Unis. UNITAS constitue cependant un palier supplémentaire, en raison de son ampleur et de la diversité des forces impliquées.

Publicité

Près de 8.000 militaires sont attendus pour cet exercice, mobilisant des moyens navals, aériens et terrestres considérables. Aux côtés du Maroc figureront des alliés de premier plan comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, mais aussi des partenaires extra-européens tels que le Japon, le Brésil, le Canada et le Pérou. L’objectif affiché par la marine américaine est de renforcer l’interopérabilité entre différentes armées, tout en testant des scénarios de défense maritime adaptés aux nouveaux défis sécuritaires mondiaux.

Les opérations se dérouleront principalement à partir de trois sites militaires majeurs aux USA. La base navale de Mayport, en Floride, servira de point central pour les déploiements maritimes, tandis que Camp Lejeune en Caroline du Nord accueillera des entraînements terrestres. La base navale de Norfolk, en Virginie, l’un des plus grands ports militaires du monde, complétera ce dispositif logistique et opérationnel.

La participation du Royaume à UNITAS 2025 illustre son ambition de renforcer ses capacités maritimes dans un contexte de menaces croissantes liées à la piraterie, au trafic illicite et aux tensions géopolitiques en haute mer. Pour Rabat, il s’agit également d’un signal politique fort, confirmant sa volonté de s’affirmer comme un acteur incontournable de la sécurité régionale et internationale.

Au-delà de l’exercice militaire, cette présence conforte le Maroc dans son rôle de partenaire stratégique des États-Unis et de l’OTAN. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines technologique et sécuritaire.