Système de parrainage au Bénin : Après les maires, la Céna rencontre bientôt les députés

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a réuni, mardi 12 août à Parakou, les maires du nord du Bénin pour une séance d’information sur le système de parrainage en vue de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Prochaine étape : une rencontre prévue avec les députés, le 20 août, à l’Assemblée nationale.
La séance, présidée par François Abiola, membre du Conseil électoral, a rassemblé les édiles des départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou et de l’Alibori. Objectif : clarifier le cadre juridique, les conditions et la procédure de délivrance des formulaires de parrainage, conformément au Code électoral révisé.
Accueillant la rencontre, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a souligné son importance à l’approche des échéances. « Le temps est en train de s’écouler et les joutes présidentielles s’approchent. Nous allons vers les dates fatidiques et il est essentiel de se préparer », a-t-il déclaré.
Pour François Abiola, la Cena s’appuie sur la collaboration des conseils communaux et de l’administration territoriale, « maillons essentiels » au bon déroulement du processus. Il a rappelé que le parrainage, introduit par la loi n°2024-13 modifiant le Code électoral, impose aux candidats à la présidence ou vice-présidence d’obtenir un parrainage légalement encadré.
Les précisions techniques ont été apportées par Rufin Domingo, directeur du Matériel et des Opérations à la Cena. « Nul ne peut être candidat (…) s’il n’est dûment parrainé par les élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi », a-t-il indiqué. Les parrains — maires ou députés — doivent être au nombre minimum de 28, soit 15 % des élus concernés, et provenir d’au moins 15 des 24 circonscriptions électorales du pays.
La Cena poursuivra ce travail d’information avec les députés le mercredi 20 août à l’Hémicycle du Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Cette rencontre, convoquée par le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou, permettra de présenter aux parlementaires les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif. À huit mois du scrutin, ces échanges visent à lever toute ambiguïté sur un mécanisme devenu une étape clé du processus électoral béninois.
