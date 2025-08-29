Tarifs douaniers de Trump : le Brésil passe à la contre-offensive

Photo : EVARISTO SA/AFP

La politique douanière des USA continue de provoquer des remous à l’international. Depuis plusieurs mois, l’administration du président américain Donald Trump impose des taxes élevées sur une série de produits importés, suscitant l’inquiétude des marchés et la colère de plusieurs partenaires commerciaux.

Le Brésil fait désormais partie des pays qui ont décidé de réagir. Selon le média RT , le président Lula a ordonné le lancement d’un processus de réciprocité face aux surtaxes américaines. Washington a en effet appliqué des droits de douane atteignant 50% sur des produits phares comme l’acier, la viande et le café brésiliens. Une décision que Brasilia considère comme injuste et contraire à l’esprit de coopération économique.

Conformément à la législation brésilienne sur la réciprocité, le gouvernement notifiera officiellement sa réponse aux USA le 29 août. Cette démarche ouvre la voie à des mesures ciblées, allant de nouvelles surtaxes à des restrictions commerciales sur les produits américains. Pour les autorités brésiliennes, il ne s’agit pas seulement d’un différend bilatéral, mais d’une question de souveraineté économique et de défense des intérêts nationaux.

Au-delà du cas brésilien, ce bras de fer illustre les tensions croissantes générées par la stratégie protectionniste américaine. Plusieurs pays, frappés par ces droits de douane jugés excessifs, envisagent à leur tour des ripostes similaires. Cette escalade pourrait fragiliser davantage un commerce mondial déjà marqué par les incertitudes et les déséquilibres post-pandémie.

Si le Brésil confirme sa décision, la confrontation commerciale avec Washington risque de s’intensifier et de redessiner certains équilibres dans les échanges internationaux. Pour l’instant, les regards restent tournés vers Brasilia et la réaction qu’adopteront les États-Unis face à cette volonté de fermeté.