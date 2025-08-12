Tourisme au Maghreb : Forbes désigne 4 leaders dans un top 100

Photo : DR

Le Maroc renforce sa position de leader touristique en Afrique en plaçant quatre de ses dirigeants dans le prestigieux palmarès 2025 de Forbes Middle East, qui recense les cent personnalités les plus influentes du secteur des voyages et du tourisme dans la région MENA.

Il faut dire que les chiffres du tourisme marocains sont, tout simplement, excellents. En effet, en 2024, ce sont 17.4 millions de touristes qui se sont rendus sur place, pour un chiffre d’affaires total du secteur de 11.2 milliards de dollars. Des statistiques exceptionnelles qui permettent au royaume de s’imposer comme étant la destination numéro une en Afrique.

Publicité

L’excellence politique et opérationnelle récompensée

Un récent classement est venu récompenser les acteurs marocains engagés en faveur du tourisme au Maroc. Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, décroche la cinquième position de ce classement régional grâce à ses initiatives innovantes en la matière. On pense, par exemple, au programme Go Siyaha ainsi qu’au mécanisme Cap Hospitality.

Imad Barrakad, directeur général de la SMIT depuis 2011, occupe le 28e rang pour son rôle déterminant dans cette performance historique et ses accords stratégiques avec Tamwilcom pour la digitalisation du secteur.

Adel El Fakir, patron de l’ONDA, l’infrastructure aéroportuaire marocaine, se classe 37e. Sa stratégie « Aéroports 2030 » a pour objectif de chambouler les aéroports nationaux, à commencer par l’aéroport Mohammed V et son nouveau terminal.

Enfin, Abdelhamid Addou, directeur général de Royal Air Maroc, complète cette représentation marocaine à la 45e position, fort d’un programme estival 2025 prévoyant 6,6 millions de sièges vers 95 destinations.

Publicité

Une reconnaissance dans un écosystème compétitif

Dans ce classement, les Émirats arabes unis sont le pays le mieux représenté, avec 49 dirigeants cités par le magazine Forbes, devant l’Arabie saoudite et ses 24 représentants. Devant le Maroc, se trouvent également l’Égypte et ses sept représentants ainsi que le Sultanat d’Oman et ses cinq dirigeants. Sont également représentés la Jordanie, le Qatar et Bahreïn.