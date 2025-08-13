Tourisme au Maghreb: une croissance soutenue au cœur de l’été 2025

Photo : DR

Rabat – Le secteur touristique marocain continue d’afficher une progression marquée en 2025. À la fin juillet, le pays a accueilli 11,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période de 2024. Plus de la moitié de ces arrivées (52 %) concerne des Marocains résidant à l’étranger (MRE), confirmant leur rôle central dans la vitalité du secteur.

Un mois de juillet marqué par une fréquentation record

Le seul mois de juillet 2025 a enregistré 2,7 millions d’entrées, en progression de 6 % sur un an. Cette croissance bénéficie à la fois aux touristes étrangers (TES) et aux MRE, reflétant une attractivité diversifiée. Les destinations balnéaires comme Agadir et Tanger, ainsi que les circuits culturels à Marrakech et Fès, ont connu une forte affluence, portée par un calendrier estival riche en événements.

Une dynamique inscrite dans un contexte international favorable

Cette tendance intervient dans un climat global où la reprise du tourisme international se confirme, soutenue par l’assouplissement des formalités de voyage et l’amélioration des liaisons aériennes. Le Maroc, misant sur une offre alliant patrimoine, diversité géographique et développement d’infrastructures, renforce ainsi sa position parmi les destinations privilégiées du bassin méditerranéen. Les perspectives restent positives pour la haute saison, avec des réservations en progression sur les principales plateformes et un intérêt croissant pour les séjours hors saison.

Avec ces résultats, le pays se rapproche de ses objectifs annuels, consolidant un pilier essentiel de son économie et affirmant sa place dans la compétition touristique régionale.