Trentenaire de feu Yédénou Adjahoui: Le japonais « Chado » révèle que le « Massè-Gohoun » n’est pas que béninois

"Chado". Photo : DR

La célébration du trentenaire du décès du roi de « Massè-Gohoun« , Yédénou Adjahoui originaire d’Avrankou ; a révélé au monde entier que le rythme a vraiment dépassé les frontières béninoises et est très connu au Japon par la prestation d’un de ses citoyens plus connu sous le pseudo de « Chado » comme influenceur Tik- Tok. Il a fallu sa voix et la couleur de sa peau pour se rendre à l’évidence que « Chado », l’influenceur Tik-Tok n’était pas un Béninois mais plutôt, un Japonais pur sang.

La maîtrise et la connaissance facile des chansons de feu Yédénou Adjahoui, chanteur compositeur en est la preuve. Le « Massè-Gohoun » de touche japonaise a été vécu en live par la prestation de « Chado » qui a tenu en haleine le public et les spectateurs curieux ayant effectué nombreux le déplacement pour vivre en live cette exportation culturelle très bénéfique pour le brassage interculturel. Il a été une occasion pour le prestataire, l’invité de l’association PYA sur la terre sacrée des « Djaka » de révéler le « Massè-Gohoun » à sa manière très appréciée de tous.

Ceci en insistant sur le statut de philosophe exceptionnel de feu Yédénou Adjahoui, un artiste dans la catégorie des rythmes traditionnels et qui a marqué son temps. Le poids de ses réflexions compilées pour parvenir à des compositions, a été mis en exergue dans le temps de prestation accordé à « Chado » que le public ne voulait pas lâcher du fait de la marque extraordinaire de son temps sur scène.

L'ambassadeur culturel japonais auréolé par des applaudissements nourris, a eu le temps de prouver aux Béninois que Yédénou Adjahoui n'est pas seulement une référence pour eux mais également pour le Japon qui a puisé de ses productions artistiques pour se tracer un chemin, celui du développement en comptant sur les ressources propres.