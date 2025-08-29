Ukraine: Washington dénonce l’attitude Russe

Photo : © WALTER

Depuis février 2022, la guerre en Ukraine, déclenchée par l’invasion russe, s’enlise dans une violence persistante, laissant derrière elle des dizaines de milliers de morts et un paysage géopolitique profondément ébranlé. Ce conflit, a pris une tournure dramatique avec l’offensive générale de Moscou.

Malgré les tentatives de médiation, la Russie de Vladimir Poutine poursuit ses opérations militaires, défiant les efforts internationaux pour une paix durable. La récente rencontre entre Poutine et le président américain Donald Trump à Anchorage, censée explorer des pistes de résolution, est éclipsée par la réalité du terrain : les attaques russes se multiplient, sapant toute crédibilité aux discussions.

Washington dénonce la nouvelle attaque

Dans la nuit du 27 au 28 août 2025, Kiev a subi l’un des bombardements les plus meurtriers de l’année. Bilan : 17 morts, dont quatre enfants, des dizaines de blessés, et des infrastructures civiles détruites, parmi lesquelles des bâtiments accueillant des délégations européennes et britanniques. Cette frappe massive, survenue alors que les négociations battaient leur plein, soulève des doutes sur la volonté réelle de Moscou d’engager un dialogue sincère. Pourtant, les États-Unis et leurs alliés continuent de plaider pour un cessez-le-feu et une issue négociée.

Des négociations sabotées par les faits

Les initiatives diplomatiques de Donald Trump, qui a organisé plusieurs rencontres avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, butent sur une contradiction flagrante : la Russie parle de paix, mais intensifie la guerre. D’ailleurs, Keith Kellogg, émissaire spécial de Trump pour l’Ukraine, a qualifié ces attaques de menace directe aux efforts de paix, rappelant leur coût humain et leur impact sur des civils sans défense.

L’offensive du 28 août, qui s’est matérialisée par l’envoi de 574 drones et 40 missiles lancés sur Kiev, illustre cette stratégie de double jeu. D’un côté, Moscou participe aux pourparlers tout en renforçant sa pression militaire, rendant les discussions tripartites (Washington-Moscou-Kiev) extrêmement fragiles et difficiles à croire côté européen notamment.

L’avenir d’une paix toujours plus lointaine

D’ailleurs, les leaders européens l’ont encore souligné. Emmanuel Macron, le président français, a notamment fustigé la barbarie russe tandis que du côté allemand, il a été jugé évident que Moscou ne souhaitait aucunement qu’une rencontre ait lieu avec l’Ukraine et plus globalement les européens.