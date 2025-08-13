Un touriste fait une chute grave en tentant de prendre un selfie au sommet du Lycabettus

Photo d'illustration DR

Un visiteur âgé de 25 à 30 ans a été hospitalisé après une chute survenue le 12 août 2025, depuis la chapelle d’Agios Georgios, au sommet de la colline du Lycabettus, en Grèce. Les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’une perte d’équilibre alors qu’il prenait un selfie, dans un contexte de vents soutenus.

L’accident et l’évacuation

Le sommet du Lycabettus, qui domine Athènes, est un lieu très fréquenté pour sa vue panoramique et sa chapelle blanche dédiée à Saint Georges. C’est dans ce cadre que le jeune touriste aurait glissé, chutant sur des rochers avant d’atterrir sur des marches en pierre. Selon les premiers éléments, il aurait perdu l’équilibre en tentant de se photographier lui-même alors qu’une rafale de vent soufflait sur la plateforme.

Publicité

Alertés par des témoins, les pompiers et le service d’urgence EKAB ont déployé du matériel adapté pour intervenir sur le terrain escarpé. L’homme a ensuite été évacué par le téléphérique vers une ambulance stationnée plus bas, avant d’être transporté à l’hôpital Gennimatas. Les médecins ont indiqué qu’il se trouvait dans un état stable et que ses jours n’étaient pas en danger. Ce mode d’évacuation, déjà utilisé lors d’incidents précédents sur la colline, pourrait faire l’objet d’un lien vers un reportage sur les interventions en zone difficile d’accès.

Enquête et appel à la prudence

Les autorités locales ont temporairement fermé l’accès à la chapelle afin de sécuriser les lieux et de vérifier les risques liés aux conditions météorologiques. L’enquête en cours examine notamment l’impact des rafales sur la stabilité des visiteurs lors de prises de photos.

Cet incident relance la question de la prudence sur les sites touristiques en hauteur, particulièrement lors de prises de selfies près d’espaces non protégés. Les autorités grecques rappellent régulièrement les consignes de sécurité aux visiteurs, dans le cadre de campagnes visant à limiter les accidents tout en préservant l’attrait de ces lieux emblématiques.

L’homme reste hospitalisé sous surveillance médicale, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations.