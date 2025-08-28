Un traitement contre l’acné approuvé par l’UE

Photo d'illustration

L’acné est un phénomène naturel. Il se développe lors de la puberté et touche environ 80% des jeunes adolescents et jeunes adultes, âgés de 12 à 20 ans. Et si, souvent, l’acné n’a finalement que peu d’impact sur le long terme, dans 15 à 20% des cas, celle-ci peut s’avérer être assez sévère.

Et si des crèmes et autres pratiques permettent d’en limiter l’impact, jamais de solutions n’avaient été trouvées pour définitivement soulager les personnes qui en souffrent réellement… Jusqu’à aujourd’hui.

Une nouvelle solution thérapeutique avec le Winlevi, un médicament à base de clascotérone vient de voir le jour. Contrairement aux traitements classiques, qui ciblent les bactéries ou l’accumulation de cellules mortes cette molécule agit en réduisant la sensibilité des cellules cutanées aux hormones responsables de la surproduction de sébum, l’une des principales causes des poussées d’acné.

Une autorisation encadrée

L’Agence européenne du médicament (EMA) a officiellement approuvé le Winlevi le 27 août 2025 pour traiter l’acné faciale chez les adultes et les adolescents dès 12 ans, selon son fabricant, le laboratoire irlandais Cosmo. Dans un premier temps, l’EMA avait émis des réserves quant à l’utilisation du Winlevi chez les adolescents, en raison de risques hormonaux potentiels pendant une période clé de leur développement.

Cependant, Cosmo a présenté un dossier renforcé, incluant des évaluations approfondies menées par des experts en dermatologie et en endocrinologie. Ces éléments ont finalement convaincu l’agence de l’intérêt du traitement, sous réserve d’un suivi médical strict pour limiter les effets indésirables. Chaque État membre doit désormais évaluer son intérêt thérapeutique et statuer sur son éventuel remboursement.

Un espoir pour les patients

L’arrivée du Winlevi en Europe représente une avancée significative dans la prise en charge de l’acné, une pathologie souvent source de complexes et de gêne sociale. Bien qu’il ne constitue pas une solution universelle, son mécanisme d’action inédit pourrait améliorer considérablement la qualité de vie des patients.