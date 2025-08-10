Une candidate de télé-réalité grièvement blessée sur ses parties intimes lors d’un tournage

Photo d'illustration (Unsplash)

Lucy Spraggan, chanteuse britannique révélée par The X Factor, a été victime d’un accident inhabituel lors du tournage de la septième saison de l’émission de télé-réalité SAS: Who Dares Wins – Celebrity Special. Le programme, diffusé au Royaume-Uni sur Channel 4, met à l’épreuve la résistance physique et mentale de personnalités publiques à travers des entraînements inspirés des forces spéciales.

Une blessure rare et douloureuse

L’incident est survenu au cours d’une épreuve nécessitant le port d’un harnais de sécurité. Selon les propos rapportés par la chanteuse, l’équipement a provoqué une déchirure des lèvres intimes, entraînant une hémorragie et une douleur importante. Cette blessure, peu fréquente dans ce type de contexte, nécessite une intervention chirurgicale réparatrice.

Au-delà de cet accident, Lucy Spraggan a évoqué d’autres blessures subies pendant le tournage : une dent fragilisée, une perte de connaissance et une chute lors d’un saut d’hélicoptère vers un bateau. Cette dernière a provoqué un œil au beurre noir et un déplacement permanent de produit de comblement facial, qui a dû être retiré après son retour. Un récit détaillé de l’accident est disponible ici.

Une participation risquée assumée

La participation de Lucy Spraggan à cette émission s’inscrit dans une démarche de dépassement personnel. Les candidats, confrontés à des épreuves extrêmes, acceptent un risque physique important, souvent comparable à un entraînement militaire intensif. Ce type de programme, qui connaît un succès croissant, soulève aussi des questions sur les limites de la téléréalité lorsque la santé des participants est mise en jeu.

Un tournage qui relance le débat sur la sécurité en télé-réalité

Si les producteurs assurent que toutes les mesures sont prises pour protéger les candidats, les blessures survenues ces dernières années dans différents formats rappellent que l’exposition à des conditions extrêmes comporte toujours une part de danger. L’accident de Lucy Spraggan s’ajoute à une liste déjà longue d’incidents liés à des émissions où la performance physique est au cœur du concept.

Le public pourra découvrir la séquence dans la prochaine diffusion de la saison, mais l’artiste a déjà indiqué que l’expérience, malgré ses conséquences, restera pour elle un moment marquant de sa carrière et de sa vie personnelle.