Une fausse infirmière arrêtée après avoir pris en charge plus de 4 000 patients en Floride

Le 5 août 2025, une jeune femme a été interpellée en Floride après avoir exercé la profession d’infirmière sans disposer des qualifications nécessaires. Selon un communiqué des autorités du comté de Flagler, rapporté par ABC News, elle aurait soigné plus de 4 000 patients dans un hôpital de la place entre juillet 2023 et le 22 janvier 2025.

Des documents administratifs incohérents

Les doutes ont été éveillés lorsqu’un membre du personnel a vérifié ses références et découvert qu’elle possédait uniquement une ancienne licence d’aide-soignante expirée, qui ne correspondait pas à son identité réelle. La suspecte a expliqué ce décalage par un changement de nom intervenu après son mariage, mais elle n’a jamais présenté de preuve officielle de ce changement auprès des autorités compétentes.

En se présentant au moment de son embauche, la femme avait mentionné être en cours de formation pour devenir infirmière diplômée, précisant avoir suivi la totalité du cursus, sans toutefois réussir l’examen national indispensable à l’obtention de sa licence professionnelle.

Des chefs d’accusation multiples

Âgée de 29 ans, la personne mise en cause fait face à plusieurs accusations, notamment pour avoir exercé illégalement une profession réglementée et pour usage frauduleux de documents d’identité. Le shérif Rick Staly a qualifié cette affaire d’un des dossiers les plus sérieux concernant la fraude dans le secteur médical qu’il ait eu à traiter.

Importance des contrôles dans le domaine médical

Aux États-Unis, l’accès aux métiers de la santé est soumis à des normes strictes, assurant la sécurité des patients. Cette affaire souligne toutefois que des défaillances dans le processus de vérification peuvent permettre à des personnes non habilitées d’exercer dans des structures médicales, mettant en danger la qualité des soins.

Elle rappelle l’impératif pour les établissements de santé de renforcer leurs procédures de contrôle et de garantir la conformité des certifications professionnelles de leurs employés. Le dossier est toujours en cours d’instruction afin de mieux cerner l’ampleur de cette usurpation et ses conséquences sur les patients concernés.