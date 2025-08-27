USA : Fusillade meurtrière dans une école catholique pendant la messe

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

Aux USA, la ville de Minneapolis a été le théâtre d’un drame effroyable ce mercredi 27 Août, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans une école catholique, faisant au moins deux victimes parmi les enfants et blessant 17 personnes, selon les informations relayées par Le Figaro. De nombreux blessés furent aussi enregistrés.

L’attaque s’est déroulée dans l’église de l’école, alors que les écoliers assistaient à la messe. Le tireur, muni d’un fusil de chasse et d’un pistolet, a tiré à travers les vitraux, provoquant panique et chaos. Les autorités locales ont précisé que l’agresseur s’est suicidé sur place avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Publicité

Les forces de police de Minneapolis ont immédiatement sécurisé les lieux et ouvert une enquête afin de déterminer les motivations du tireur et comprendre les circonstances exactes de l’attaque. Les autorités locales ont exprimé leur profonde inquiétude face à la vulnérabilité des établissements scolaires face à ce type de violence armée.

Ce drame relance le débat aux États-Unis sur la sécurité dans les écoles et le contrôle des armes à feu, alors que les incidents impliquant des élèves se multiplient. Les experts appellent à des mesures de prévention renforcées, incluant la sécurité physique des établissements et l’accompagnement psychologique des élèves exposés à de tels événements.

Les habitants de Minneapolis se mobilisent pour soutenir les familles des victimes et les blessés, tandis que la communauté catholique de la ville tente de faire face à ce choc sans précédent. Ce nouvel épisode tragique souligne l’urgence de trouver des solutions pour protéger les enfants dans les lieux supposés les plus sûrs.