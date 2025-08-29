USA: Kim Kardashian accusée par la Sécurité intérieure de soutenir des criminels

© ANGELA WEISS / AFP

La secrétaire adjointe à la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a vivement attaqué Kim Kardashian après ses récentes prises de parole sur l’immigration. Elle affirme que la star de télé-réalité est « mal informée » et relaie un discours qui profite à des individus dangereux. Relayée par TMZ et largement reprise dans les médias, cette confrontation illustre la profondeur du clivage aux États-Unis autour de la politique migratoire. Le débat oppose la protection de la sécurité publique à la défense des droits des immigrés dans le pays.

McLaughlin cible directement la star américaine

Tricia McLaughlin a déclaré que Kim Kardashian « ne comprend pas » la réalité des opérations menées par l’ICE à Los Angeles et qu’elle « obéit aux ordres de criminels ». Selon elle, les opérations menées sous la supervision du président Donald Trump et de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem visent à retirer des rues des individus impliqués dans des crimes graves : meurtres, viols, trafics ou encore pédophilie. La responsable a ajouté que les forces fédérales ne ciblaient pas des familles ordinaires, mais bien « des criminels violents » qui représentent une menace pour la communauté.

La secrétaire adjointe est allée plus loin en interpellant directement Kim Kardashian : pourquoi continuerait-elle « à se ranger du côté de criminels au détriment d’Américains innocents et des forces de l’ordre » ? Ces propos marquent une volonté d’exposer publiquement l’écart entre les déclarations de la star et la ligne officielle de l’administration en matière d’immigration.

Les critiques récurrentes de Kardashian sur la politique de Trump

Les tensions entre Kim Kardashian et les autorités fédérales ne sont pas nouvelles. En juin 2025, elle avait dénoncé les méthodes de l’ICE à Los Angeles, qu’elle jugeait « inhumaines », appelant à trouver une « meilleure façon » de traiter les immigrés installés de longue date. Elle insistait alors sur le fait que nombre d’entre eux sont des travailleurs intégrés dans le tissu économique et social américain.

Cette prise de position s’inscrit dans la continuité de ses engagements antérieurs en faveur de la réforme carcérale et de la justice pénale, un domaine où elle est intervenue depuis 2018. Mais en matière de migration, son opposition frontale aux expulsions massives la place directement face à la stratégie sécuritaire de Donald Trump. Le président a fait de la rigueur migratoire une priorité, en s’appuyant sur l’ICE pour accélérer les arrestations et les expulsions d’étrangers en situation irrégulière. Ce cadre légal renforcé s’appuie sur les prérogatives fédérales, donnant plus de moyens aux agents pour cibler les personnes ayant des antécédents judiciaires.

Un affrontement symbolique aux enjeux politiques

La confrontation entre McLaughlin et Kardashian illustre une fracture plus large : celle entre une partie de l’opinion publique sensible aux arguments humanitaires et une administration qui insiste sur la sécurité nationale. D’un côté, la Sécurité intérieure insiste sur les crimes commis par certaines personnes arrêtées pour justifier la fermeté des expulsions. De l’autre, Kim Kardashian et d’autres voix médiatiques mettent en avant la dignité et la stabilité des familles immigrées, indépendamment de leur statut administratif.

Ce duel médiatique prend d’autant plus de relief qu’il intervient dans une période où la politique migratoire occupe une place centrale dans le débat politique américain. Les critiques de Tricia McLaughlin reflètent la ligne dure défendue par le gouvernement, tandis que l’implication de Kim Kardashian confirme que des personnalités du divertissement cherchent à influer sur la perception du public.

Cette opposition entre une institution fédérale et une figure de la culture populaire démontre que la question migratoire, loin d’être seulement technique ou juridique, reste un enjeu sensible et conflictuel dans la société américaine.