USA : un rappeur de Chicago s’évanouit en pleine interview après avoir bu de l’alcool (video)

photo d'illustration : pixabay

Le rappeur King Yella, figure de la scène drill originaire de Chicago, a récemment vécu un moment embarrassant en direct lors d’un entretien filmé avec le journaliste Cam Capone. Après près de deux heures d’échanges, ponctuées par la consommation visible d’une bouteille de whisky Crown Royal, l’artiste est soudainement apparu en détresse, se tenant la poitrine avant de s’effondrer au sol. Les images montrent l’équipe se précipitant pour lui porter assistance, tandis que la scène suscitait déjà de vives réactions en ligne.

Une interview marquée par la polémique

L’entretien, qui abordait notamment la vidéo controversée d’un incident impliquant Tory Lanez en détention, avait pris un ton animé. Le rappeur, visiblement agacé par le sujet, n’a pas hésité à critiquer ceux qu’il considère comme des “chercheurs de buzz”. La tension verbale et le rythme soutenu de la discussion se sont ajoutés à la consommation d’alcool, dont l’impact semblait de plus en plus visible au fil du temps.

Consommation d’alcool et image publique

La séquence relance la réflexion sur la consommation d’alcool en pleine exposition médiatique, surtout dans le milieu du rap où certains artistes revendiquent un style de vie festif. Si de tels moments peuvent paraître anodins pour les fans, ils posent des questions sur la santé des artistes et sur l’impact que ces comportements peuvent avoir sur leur image et leur carrière.

Réactions et débats en ligne

Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l’affaire, entre messages de soutien et critiques sur l’attitude du rappeur. Certains y voient un avertissement sur les excès dans le monde du divertissement, d’autres estiment qu’il s’agit simplement d’un moment malheureux capté par la caméra. L’incident pourrait également nourrir un débat plus large sur la responsabilité des médias lors de ces interviews longues, où la fatigue et la consommation d’alcool peuvent mener à des situations à risque.

Cet épisode, désormais largement relayé, restera comme un rappel que l’exposition médiatique peut amplifier chaque geste, et qu’un simple entretien peut rapidement devenir un sujet de discussion nationale.