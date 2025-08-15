Vatican : Le pape nomme le Béninois Éric Soviguidi Nonce Apostolique au Burkina Faso

Photo : DR

Le Saint-Siège a procédé à un nouveau remaniement diplomatique. Le pape Léon XIV a désigné Monseigneur Éric Soviguidi comme Nonce Apostolique au Burkina Faso. L’annonce a été faite par la Conférence épiscopale Burkina-Niger sur sa page Facebook.

« La Conférence épiscopale Burkina-Niger a la joie de porter à votre connaissance que le Saint-Père, le pape Léon XIV, a nommé comme nouveau Nonce Apostolique Son Excellence Monseigneur Éric Soviguidi, actuellement Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris, en l’élevant à la dignité d’Archevêque titulaire du siège de Cerenza », indique le communiqué.

L’instance religieuse a exprimé sa gratitude au Souverain pontife pour cette nomination et adressé ses « vives félicitations » au nouvel envoyé diplomatique, tout en l’assurant de ses prières « pour une heureuse et fructueuse mission au Burkina Faso ». Elle a ajouté : « Que Dieu bénisse son Église en jubilé pour les 125 ans d’évangélisation et qu’il protège notre pays, le Burkina Faso ».

Un diplomate du Saint-Siège au parcours international

Né le 21 mars 1971 à Abomey, au Bénin, Monseigneur Éric Soviguidi a été ordonné prêtre le 10 octobre 1998 pour l’archidiocèse de Cotonou. Titulaire d’un doctorat en droit canonique et formé à l’Académie pontificale ecclésiastique à Rome, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2005.

Son parcours l’a conduit à occuper divers postes : secrétaire de nonciature en Haïti (2005-2009, puis 2010-2011), au Ghana (2009-2010), et en Tanzanie (2011-2014). Il a ensuite été conseiller au Guatemala (2014-2016) puis officiel à la Secrétairerie d’État, section des relations avec les États, au Vatican (2016-2021). Depuis novembre 2021, il représentait le Saint-Siège comme Observateur permanent auprès de l’UNESCO à Paris. Polyglotte, il maîtrise le français, l’italien, l’anglais et l’espagnol. Sa nomination au poste de Nonce Apostolique au Burkina Faso a pris effet le 15 août 2025.