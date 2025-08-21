Vol de motocyclette au Bénin : trois suspects interpellés à Ouèssè

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La Police républicaine a mis la main sur trois individus soupçonnés de vol de motocyclette dans l’arrondissement de Gbanlin, commune de Ouèssè. Les arrestations sont intervenues à la suite d’un signalement reçu le mardi 19 août 2025.

Selon les informations recueillies, un appel téléphonique a permis d’alerter le commissariat de Gbanlin sur la présence de deux suspects dans le village de Botti, arrondissement de Laminou. Dépêchée sur les lieux, une équipe de policiers a interpellé les deux hommes alors qu’ils détenaient une motocyclette de marque BAJAJ, de couleur noire et sans immatriculation.

Au cours de leur audition, les mis en cause ont reconnu avoir soustrait l’engin dans la nuit du 18 au 19 août 2025, aux environs de 2 heures du matin, dans une habitation à Djègbé. Leurs déclarations ont ensuite conduit à l’arrestation d’un troisième complice, qui a confirmé sa participation au vol. Les trois présumés auteurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Celle-ci devra établir les circonstances exactes de l’infraction et permettre de retrouver le propriétaire légitime de la motocyclette.