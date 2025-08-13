WhatsApp : la Russie prend une mesure drastique

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Ce mercredi 13 août, la Russie a communiqué de nouvelles règles concernant les appels sur WhatsApp et Telegram. L’objectif déclaré des autorités est de limiter l’usage criminel de ces services étrangers, dans le cadre de leur surveillance continue des plateformes numériques internationales.

Mesures ciblant les communications

D’après Ria Novosti, l’autorité russe chargée de la surveillance des télécommunications a annoncé que les communications vocales et vidéo sur WhatsApp et Telegram seraient désormais limitées. Les messages écrits restent utilisables, mais les interactions en temps réel subissent des restrictions partielles. Cette décision reflète la continuité du renforcement du cadre légal régissant les services numériques.

Cadre légal et précédents

Depuis plusieurs années, la Russie multiplie les interventions sur les réseaux sociaux occidentaux, avec des blocages partiels touchant Facebook et Twitter. La législation en vigueur permet aux régulateurs d’imposer des restrictions sur les services étrangers jugés à risque, sans décision de justice préalable. Cette situation légale sert de justification aux récentes mesures contre les messageries.

Conséquences pour les utilisateurs et entreprises

Les abonnés de WhatsApp et Telegram pourraient subir des interruptions lors de leurs appels. Les sociétés utilisant ces applications pour des échanges professionnels internationaux devront s’adapter rapidement.

Implications sur le plan international

Ces restrictions peuvent compliquer les communications avec l’étranger et affecter l’économie numérique. Le contrôle accru des flux d’information étrangers soulève également des questions sur la régulation globale du numérique.

Suivi et perspectives

Les autorités n’ont pas précisé la durée de ces limitations ni la possibilité d’élargir les restrictions à d’autres services numériques. Les utilisateurs doivent rester attentifs aux prochaines annonces officielles.